» قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

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أوضحت شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه عن عدة مناطق لإجراء بعض أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة.  

وكشف الشركة المناطق التى سوف تنقطع عنه المياه بدءًا من العاشرة مساء غد الجمعة حتى السادسة صباح السبت كالآتى :- «أوسيم – كرداسة- المناشى البلد- الحسانين- برقاش- الجلاتمة- بهرمس».

وناشدت الشركة المواطنين والأهالى بتوفير احتياجهم من المياه خلال تلك الفترة، موضحا بأنها ستوفر سيارات مياه نقية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.


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