الأمطار تهدد لقاء الزمالك وبطل السنغال

24 أكتوبر 2019 - 02:35 م

تخوف فريق جينراسيون فوت السنغالى، من هطول أمطار على أرضية ملعب السلام بالتزامن مع إقامة لقاء الزمالك فى الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

وهدد مسئولو الفريق السنغالى بعدم خوض اللقاء حال هطول أمطار كثيفة نظرًا لتغير حالات الطقس التى تمر بها العاصمة الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن طاقم تحكيم المباراة الذى حددته لجنة المسابقات بـ "الكاف" هو المنوط بلعب المباراة أو إيقافها حسب طقس المباراة.