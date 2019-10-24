شاهد.. اختطاف شاب من الشارع و"الداخلية" تفجر مفاجأة

24 أكتوبر 2019 - 05:44 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للحظة اختطاف شاب ليلًا من الشارع، بواسطة 3 أشخاص داخل سيارة والفرار به.

وقال البعض أن الشاب تم اختطافه من أشخاص مجهولين دون تدخل أحد، ما أثار حالة من الرعب.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانًا لتوضيح ملابسات الواقعة، وقالت إنه تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام شخصين باصطحاب آخر عنوة داخل سيارة وانصرفا.

وكثفت الداخلية تحرياتها وألقت القبض على المتهمين وبالفحص تبين أن المجني عليه حداد، وتم استدعاء والدته وبسؤالها قررت أن نجلها من مُتعاطي المواد المخدرة فقامت بالتواصل مع القائمين على إحدى مصحات علاج الإدمان كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة التابع لمحافظة الجيزة حيث حضر الشخصان المشار إليهما واصطحبا نجلها للمصحة لعلاجه.





