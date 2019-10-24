» إخلاء سبيل فنانة قُبض عليها من ميدان التحرير

24 أكتوبر 2019 - 06:02 م

بعد ما يقرب من شهر من الاحتجاز، بسبب تواجدها في ميدان التحرير تزامنًا مع تظاهرات "سبتمبر"، أعلن الفنان الشاب، ماهر الحجار، عن إخلاء سبيل المغنية الشابة تقى طارق، علماً أنه اسبق وا قبل فترة، وحصل على الإفراج أخيراً.

وكتب الحجار،- الذي سبق وأن تم القبض عليه وأفرج عنه مؤخرًا-، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقى خدت إخلاء سبيل يا رب تخرج بكره إن شاء يا رب".

وكانت تقى طارق قُبض عليها أثناء سيرها في ميدان التحرير، في القاهرة، يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي، أي أن حبسها استمر ما يقرب من الشهر.

وقد أعرب حينها عدد كبير من أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي عن اندهاشهم من اعتقالها، خاصة أنها لا تنتمي إلى أي منظمات وليس لديها أي نشاطات سياسية، حسب قولهم.