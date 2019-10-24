» موقع إنجليزي يتحدث عن تطورات في علاقة «صلاح» و«ماني»

24 أكتوبر 2019 - 06:17 م

سلط موقع «ليفربول إيكو» الضوء على عودة التعاون بين ثنائي الريدز، ساديو ماني وصلاح في مباراة جينك البلجيكي أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع أن محمد صلاح كان يمرر الكرة إلى زميله في الفريق ساديو ماني، والعكس صحيح في هذا الشأن حيث فعل ذلك السنغالي ماني أيضًا.

وأشار الموقع أن غالبًا مايتم وضع علاقة الثنائي تحت المجهر، وكانت الأحداث التي وقعت في مباراة بيرنلي، في وقت سابق هذا الموسم، عندما غضب ماني من صلاح بسبب عدم تمرير الأخير إحدى الكرات الهامة أمام المرمى، وهو ما قاد الكثيرين لإدعاء أن علاقة الثنائى لم تعد على مايرام.

وأكد أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، حيث أظهر الثنائي تعاونًا ممتازًا في مباراة جينك الأخيرة، فقد أدى الثنائي مباراة هادئة، قبل أن يصنع صلاح لماني فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 77، لينجح السنغالي في تسجيل الهدف الثالث للفريق، ليعود ماني بعدها ب 10 دقائق لرد الجميل لصلاح، ليسجل الهدف الرابع لينضم إلى قائمة هدافي المباراة.

وأسدل الموقع الحديث حول هذا الموضوع، بأن ماحدث في مباراة جينك هو إثبات أن ماحدث في مباراة بيرنلي، هي ضجة بدون لا شئ، وتحمل في نفس الوقت أخبار سيئة لأصحاب هذه الخرافات