» الأهلي يخطر «الفيفا» بانتهاء أزمة مهاجم النجم الساحلي

24 أكتوبر 2019 - 06:29 م

أبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بانتهاء أزمة مهاجمه الإيفواري السابق سليماني كوليبالي.

وأرسلت إدارة الأهلي العقد الثلاثي الذي وقعته مع كوليبالي وناديه الحالي النجم الساحلي، وذلك بعد الاتفاق مع النادي التونسي على تقسيط مبلغ الغرامة المفروضة على اللاعب الإيفواري بقيمة مليون و400 ألف دولار، لرحيله دون علم النادي في 2017 بعد أسابيع قليلة من انضمامه للفريق.

ووقع الأهلي على عقود التسوية مع النجم الساحلي بعد تكليف المحامي السويسري بهذا الملف.

ومن المنتظر أن يسدد نادي النجم مبلغ الغرامة على أقساط مدتها 18 شهرا.