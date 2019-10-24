» «ميتشو» يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

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جينيراسيون

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، تشكيل الفريق لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم عل ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

 طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف اوباما - احمد زيزو - اشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - حازم امام - مصطفي فتحي - اسلام جابر.


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