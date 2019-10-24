» الأرصاد تحذر المواطنين من الخروج للشوارع غدًا

قال القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن موجة الأمطار والطقس السيئ ستستمر حتى يوم السبت القادم.

وقال في بيان له الخميس، أن الموجة السيئة للطقس، تبلغ ذروتها، اليوم وغدًا، وذلك وسط ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة، على أغلب الأنحاء، والتي من الممكن أن تصاحبها سقوط الأمطار، التي تكون غزيرة رعدية أحيانًا.

وتابع ، أن موجة الطقس السيئة، تشمل القاهرة والوجه القبلي والبحري، وشمال الدلتا وسيناء، ومدن القناة.

وحرصًا على سلامة المواطنين، ناشدت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بعدم الخروج غدًا إلا في حالة الضرورة القصوى، تحسبًا لموجة سيئة غدًا، تشمل كافة الأنحاء.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين، موجة سيول ضربت مدن القاهرة والدلتا القناة والوجه البحري، مما أدى إلى حدوث أزمة في مياه الأمطار، بسبب التجمعات المائية التي أدت إلى غلق الأنفاق وشلل مروري، بالشوارع والطرق الرئيسية، كما تسبب في وفاة عدد من المواطنين صعقًا بالكهرباء.