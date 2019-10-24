السيسي يغادر روسيا قادمًا إلى القاهرة

في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، غادرت طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة سوتشي الروسية قادمة إلى القاهرة، وذلك عقب المشاركة في القمة الروسية الإفريقية.

وخلال كلمته بالقمة، وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وشعبه على استضافة أعمال القمة الروسية الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا يدل على الاهتمامات الروسية الإفريقية المتبادلة بين الطرفين، لتحقيق قضايا السلم والتنمية المستدامة.

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وتناولا المباحثات بشأن الأزمة المثارة مؤخرًا حول فشل مفاوضات سد النهضة.