» الزمالك يخطف تأهلًا بشق الأنفس إلى دور المجموعات الإفريقي

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون السنغالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب السلام في إياب دور الـ32 بالبطولة.

أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 18.

الشوط الأول

بدأ اللقاء بهجوم من الفريقين سواء الزمالك أو جينيراسيون الذى ضغط هو الاخر من بداية اللقاء و لم يعتمد على الدفاع وبادل الزمالك الهجمات لكن دون خطورة تذكر على مرمى محمد عواد.

الدقيقة 7 أول هجمة حقيقة للزمالك بعد توغل من سيد زيزو يسددها قوية على يمين حارس جينيراسيون يخرجها ببراعة لضربة ركنية.

يستمر اللعب على نفس الوتيرة وهي هجمة هنا و هجمة هناك ، وسط هجوم من الفريق السنغالي الباحث هو الآخر عن هدف مبكر يربك حسابات الزمالك.

الدقيقة 11 هجمة خطيرة للزمالك عن طريق النقاز يلعبها عرضية يخرجها دفاع جينيراسيون لركنية.

الدقيقة 12 أول هجمة خطيرة للفريق السنغالي بعد تناقل أكثر من 5 تمريرات يتصدي لها محمد عواد بصعوبة وينقذها عبدالله جمعه لركنية مانعاً هدف.

الدقيقة 13 هجمة خطيرة للفريق السنغالي يتصدي لها محمد عواد.

الدقيقة 18 الهدف الاول للزمالك عن طريق مصطفي محمد بعد عرضية يوسف أوباما يقابلها مصطفي محمد بقدمه اليمني معلناً عن الهدف الأول للزمالك.

يسيطر الزمالك بعدها على مجريات المباراة وسط تراجع فى الأداء للاعبي جينيراسيون .

إيقاف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة حمدي النقاز بعد تدخل مع مهاجم السنغال.

الدقيقة 24 هجمة للفريق السنغالي على حدود منطقة الجزاء يسددها ضعيفة يتصدي لها محمد عواد .

الدقيقة 26 هجمة عن طريق عبدالله جمعه يتوغل بها داخل منطقة جزاء جينيراسيون يمررها قوية لأشرف بن شرقي يفشل فى استغلالها ويشتتها دفاع السنغال.

الدقيقة 27 تسديدة قوية عن طريق مهاجم جينيراسيون يخرجها عواد ببراعة لركنية.

يستحوذ لاعبى الزمالك على وسط الملعب للحفاظ على التقدم.

الدقيقة 32 هجمة خطيرة للزمالك بعد تمريرة من اوباما يتصدي مصطفي محمد بتسديدة قوية يخرجها دفاع السنغال تصل لسيد زيزو يلعبها عرضية تصل لأشرف بن شرقي يلعبها رأسية رائعة يخرجها حارس جينيراسيون ببراعة لركنية.

الدقيقة 35 يراوغ اوباما أكثر من لاعب من السنغال و يلعبها أرضية لزيزو على حدود منطقة الجزاء يسددها ضعيفة.

يهدأ اللقاء و يلجأ لاعبو الزمالك للإستحواذ على الكرة وسط الملعب ، فى الوقت الذى يهدأ فيه لاعبو جينيراسيون هجومياً .

الدقيقة 41 هجمة للزمالك عن طريق سيد زيزو يخرجها حارس السنغال .

يستحوذ لاعبو الزمالك على الكرة بفضل تحرك زيزو و بن شرقي و حامد لكن دون وصول لمرمى السنغال

الدقيقة 45 +1 يتصدي محمد عواد لهدف مؤكد ويخرجها لركنية، ، لينتهي اللقاء بتقدم الزمالك بهدف دون رد بعد إحتساب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجري الصربي ميتشو تغييره الأول بنزول حازم إمام على حساب حمدي النقاز الذى تعرض لإصابة فى الشوط الأول .

الدقيقة 46 إنذار لمحمود علاء لعرقلته مهاجم جينيراسيون

الدقيقة 49 يواصل محمد عواد تألقه فى مباراة الزمالك بالتصدي لرأسية خطيره مانعاً هدف لفريق جينيراسيون.

الدقيقة 53 عرضية لعبدالله جمعه بعدر المرور من مدافعي جينيراسيون يخرجها الدفاع السنغالي.

يهدأ اللقاء ويضغط لاعبو السنغال على الزمالك لكن دون ترجمة لأهداف وسط تألق لمحمد عواد حارس الزمالك.

الدقيقة 61 هجمة رائعة للزمالك بعد عدة تمريرات بين حازم إمام و بن شرقي يلعبها إمام عرضية رائعة يخرجها دفاع السنغال,

الدقيقة 63 تسديدة قوية من سيد زيزو يحتسبها الحكم ضربة جزاء بعد لكس الكرة من مدافع السنغال يتصدي لها محمود علاء تصطدم بالعارضة .

يضعط بعدها لاعبو جينيراسيون بعد إضاعة محمود علاء لضربات الترجيح وينقذ الونش عرضية خطيرة يخرجها برأسه قبل أن تصل لمجاهم جينيراسيون.

الدقيقة 70 ضربة حرة مباشرة لجينيراسيون يخرجها دفاع الزمالك.

الدقيقة 71 تمريرة أرضية خطيرة يخرجها عواد بصعوبة لركنية ويتعرض بعدها الحارس للإغماءويتم إيقاف اللقاء لأكثر من 3 دقائق.

الدقيقة 76 خروج عواد للإصابة و مشاركة محمد صبحي حارس المرمى بدلاً منه.

يلجأ الزمالك للدفاع لتأمين الهدف ، بينما يعتمد جينيراسيون على الضغط لتعديل النتيجة.

يواصل فريق السنغال سيطرته على مجريات المباراة وسط دفاع من الزمالك.

الدقيقة 88 هجمة خطيرة للزمالك عن طريق اوباما و بن شرقي يلعبها الأخير عرضية تصل لمطصفي محمد يهيئها رائعة لزيزو يسددها قوية يخرجها دفاع جينيراسيون.

يحتسب الحكم الكاميرون نيانت 6 دقائق وقت بدل من ضائع.

الدقيقة 90+1 يخرج بن شرقي و ينزل بدلاً من خالد بو طيب.

يستمر اللعب على نفس الوتيرة فى الدقائق الأخيرة ضغط من لاعبى جينيراسيون لإحراز هدف التعادل يقابلها دفاع مستميت من الزمالك ، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف و يتاهل لدور الـ16 لدوري الأبطال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين بعد أن خسر الأبيض 1 / 2 فى لقاء الذهاب.