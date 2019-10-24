الأحزاب العربية بإسرائيل ترفض التفاوض معها بشكل منفرد

24 أكتوبر 2019 - 10:30 م

أعلن أيمن عودة، رئيس القائمة (العربية) المشتركة (ممثلة في الكنيست الإسرائيلي) الخميس، إنه لن يجري أي حوار مع بيني غانتس رئيس حزب "أزرق- أبيض" المكلف بتشكيل الحكومة، دون أن يكون حزب التجمع الوطني الديمقراطي، جزءا من هذا الحوار، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.



والقائمة المشتركة، تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل، هي الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير.

وحلت القائمة ثالثاً في انتخابات الكنيست الأخيرة في سبتمبر/أيلول الماضي، بحصولها على 13 مقعداً من أصل 120.

وأجرى غانتس، ثلاث مكالمات هاتفية مع قادة مكونات القائمة المشتركة باستثناء رئيس "التجمع" عضو الكنيست مطانس شحادة.

ونقلت "هآرتس"، عن عودة، وهو أيضا رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، قوله "القائمة المشتركة ستخوض أي حوار ككتلة واحدة، ولن تسمح لغانتس بتفتيتها".

وأَضاف "إن أراد غانتس، مخاطبة القائمة المشتركة فيمكنه التواصل معي، لكن بما أنه اختار أن يتصل بقادة الأحزاب التي تشكل القائمة، فلا يحق له أن يتجاهل أحدها".

وتابع عودة، "حتى لو كان التجمع الوطني الديمقراطي، رفض التوصية بتكليف غانتس، بتشكيل الحكومة، فالأحزاب اليمينية الإسرائيلية رفضت التوصية بتكليفه، لكنه اتصل بقادتها".

وكشف أن القائمة المشتركة حال دخلت في مفاوضات مع "غانتس"، حول تشكيل الحكومة ستطالب بإلغاء "قانون كيمينتس"، الذي ينص على وضع آليات لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية في إسرائيل، بذريعة ما يسمى "عدم الترخيص"، ورفع قيمة الغرامات على أصحابها.

وقال عودة، إن القائمة المشتركة ستطالب أيضاً بإلغاء قانون "القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية، ويحصر "حق تقرير المصير" في إسرائيل على اليهود، ويعتبر "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

وأضاف أن تحالفه سيطالب "غانتس" كذلك بتغيير النهج السياسي للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين، إضافة إلى تعزيز مكافحة الجريمة المنتشرة في صفوف الفلسطينيين في إسرائيل.

وقتل أكثر من 75 فلسطينيا في إسرائيل في جرائم قتل منذ بداية عام 2019.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي مطانس شحادة، إن "غانتس، حاول تفتيت القائمة عبر التواصل مع بعض مركباتها".

وشدد على أن القائمة "لا تستمد شرعيتها من غانتس أصلا، فهو ليس مصدر الشرعية، بل شعبنا"، في إشارة لفلسطيني الداخل، الذين يمثلون نحو 21 بالمئة من سكان إسرائيل.

وأضاف شحادة، أن "على غانتس، أن يتعامل مع القائمة المشتركة كقائمة واحدة".

وقال إن غانتس، يسعى إلى استخدام "القائمة المشتركة" كأداة لتخويف اليمين الإسرائيلي من إمكانية تشكيل حكومة مدعومة من العرب، للضغط على الليكود للدخول في حكومة وحدة مع تحالفه "أزرق-أبيض".

والأربعاء، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، غانتس، بتشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في تشكيلها.