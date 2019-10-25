» هيفاء وهبي توجه رسالة نارية للرئيس اللبناني بعد خطابه

25 أكتوبر 2019 - 12:10 ص

هاجم العديد من الفنانين اللبنانيين خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، وأكدوا ضرورة رحيل السلطة، واعتبروا أنه لا أحد يستطيع أن ينصّب نفسه مندوبا عن ثورة الشعب اللبناني في الشوارع.



وهاجمت الفنانة هيفاء وهبي، الرئيس ميشال عون في تغريدة على «تويتر» وكتبت: «كنت متوقعة خطابًا يضاهي أهمية الثورة. معليش دولة الرئيس، 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع وآخر شىء بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش مازادوا شى غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير أكتر وأكتر».

