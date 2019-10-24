حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر.. هذا ما قاله

نشر المطرب الشعبي، حمو بيكا، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»، قدم فيه اعتذاره للفنان هانى شاكر على ما بدر منه داخل مقر النقابة مؤخرًا.



وقال حمو بيكا، في الفيديو: «أنا بتأسفلك يا أستاذ هانى شاكر، أنت أمير الغناء العربى، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى آكل عيش، أنا معايا 20 فرد بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اتضايقت وأنزل الفيديو إنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف، وأنا إللى كنت عايز أعمله إنى أمشى قانونى وأعمل تصريح وأنزل أشتغل ومكنش قصدى إنى أزعلك».

وقال حمو بيكا، في الفيديو: «أنا بتأسفلك يا أستاذ هانى شاكر، أنت أمير الغناء العربى، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى آكل عيش، أنا معايا 20 فرد بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اتضايقت وأنزل الفيديو إنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف، وأنا إللى كنت عايز أعمله إنى أمشى قانونى وأعمل تصريح وأنزل أشتغل ومكنش قصدى إنى أزعلك».