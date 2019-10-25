  • الجمعة 25 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:11 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

"عكاشة": مصر ستشهد خلال الفترة القادمة أحداث جسام

حمو بيكا

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر.. هذا ما قاله

أمطار

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن حالة الطقس

الأمطار تغرق شارع صلاح سالم

مصر تتأهب لـ48 ساعة من "الطقس السيء"

الدكتور مصطفى الفقي

"الفقي": رئيس وزراء إثيوبيا شخصية غامضة وتصريحاته صادمة

الإيجار القديم

«إلغاء الإيجار القديم نهائيًا» يُثير زوبعة داخل البرلمان

ارشيفية

زحف واشتباكات عنيفة على الحدود السعودية

الكنائس القبطية المصرية

حرائق الكنائس.. من المسئول؟

جانب من الفيديو

شاهد.. تعميد شاب خليجي واعتناقه المسيحية في بريطانيا

أرشيفية - سد النهضة

اتفاق «السيسى» وآبى أحمد» يعطى قبلة الحياة لمفاوضات سد النهضة

عميد معهد الأورام يكشف:

هذا هو السبب الحقيقي لزيادة مرضى السرطان

آخر الأخبار

السرطان
السرطان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا هو السبب الحقيقي لبقاء قوات لواشنطن في سوريا

#

نجل طلعت زكريا يكشف السبب الحقيقي لوفاة والده

#

ريهام سعيد تكشف السبب الحقيقي وراء اعتزالها الإعلام

#

«الإحصاء الكويتية» هذا هو الحجم الحقيقى للجالية المصرية

أكد الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن زيادة أعداد مرضى السرطان يعود إلى زيادة عدد السكان من خلال النسبة والتناسب بين عدد المرضى وعدد السكان.
وأوضح "أبو القاسم"، خلال لقاء خاص مع برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن تحسن طرق الكشف عن طريق التشخيص زاد من اكتشاف الحالات، والأمر الثالث زيادة الأجهزة التي تحسن من طرق اكتشاف السرطان.
ولفت إلى أن هناك حالات يتم علاجها بالمجان وأخرى يتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد على التبرعات، مشيرًا إلى أن المعهد يستقبل سنويًا في المتوسط 250 ألف مريض، من ضمنهم 25 ألف حالة جديدة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا هو السبب الحقيقي لزيادة مرضى السرطان
» تعليق مثير لـ"الشربيني" على صداقة المتزوجات بالرجال
» طبيب يحذر مرضى السكر: تجنبوا هذا الأمر الخطير نهائيًا
» هيفاء وهبي توجه رسالة نارية للرئيس اللبناني بعد خطابه
» عميد معهد الاورام: "مافيش حاجة أسمها واسطة عندنا"
» لبنان..الاحتجاجات تختتم يومها الثامن وعون يلمح لهذا الأمر
» النيابة الإسرائيلية تميل لاتهام نتنياهو رسمياً بالرشوة والاحتيال
» الزمالك يخطف تأهلًا بشق الأنفس إلى دور المجموعات الإفريقي
» الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك
» في لبنان.. تعزيزات أمنية وضرب وتراشق بين المتظاهرين
» 15 مليون دينار تبرعات لعودة أمير الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية