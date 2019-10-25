"السيسي يوافق" على مشروع جديد بين مصر و أثيوبيا

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السيسي

سد النهضة

إثيوبيا

التليفزيون المصرى

أبي أحمد

كشف رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، عن كواليس لقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في مدينة سوتشي الروسية ، علي خلفية أزمة سد النهضة ،قائلا :" أعي جيدا قلق المصريين من ملء خزان السد ، ولكن أطمئنهم فنحن لم نأت أو نخطط أبدا لضرر الآخرين".

 و أضاف أحمد في تصريحات لوسائل إعلامية أثيوبية نقلها التليفزيون المصري ، قائلا :" لقائي بالريس السيسي و حواري معه كان مثمر للغاية و اتفقنا في الرأي علي أن الإعلام هو من يشعل الأزمة، لكننا توصلنا لحل واحد هو فوز البلدين و الاستفادة من السد دون ضرر ".

و تابع  لقائي بالرئيس السيسي لم يتلخص في السد فقط ، لكنني عرضت عليه مشروعا جديدا ،حول زراعة الأشجار و الاستفادة من مياه الأمطار ، وكان رده إيجابيا بالموافقة ".

 وواصل رئيس الوزراء الأثيوبي حديثه :"كثير ومن الدول يتخوف من قيام أزمة بين مصر و أثيوبيا بسبب السد و بخاصة الدولة الروسية و قد عرضت علي موسكو الوساطة ، وأنا لا أري حرجا أو عيبا في ذلك ، إذا كانت تلك الوساطة سياسية ، لكن الأمور الفنية متروكة فقط لدول الثالثة مصر و أثيوبيا و السودان".

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