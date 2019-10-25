"السيسي يوافق" على مشروع جديد بين مصر و أثيوبيا

25 أكتوبر 2019 - 09:03 ص

كشف رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، عن كواليس لقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في مدينة سوتشي الروسية ، علي خلفية أزمة سد النهضة ،قائلا :" أعي جيدا قلق المصريين من ملء خزان السد ، ولكن أطمئنهم فنحن لم نأت أو نخطط أبدا لضرر الآخرين".



و أضاف أحمد في تصريحات لوسائل إعلامية أثيوبية نقلها التليفزيون المصري ، قائلا :" لقائي بالريس السيسي و حواري معه كان مثمر للغاية و اتفقنا في الرأي علي أن الإعلام هو من يشعل الأزمة، لكننا توصلنا لحل واحد هو فوز البلدين و الاستفادة من السد دون ضرر ".



و تابع لقائي بالرئيس السيسي لم يتلخص في السد فقط ، لكنني عرضت عليه مشروعا جديدا ،حول زراعة الأشجار و الاستفادة من مياه الأمطار ، وكان رده إيجابيا بالموافقة ".



وواصل رئيس الوزراء الأثيوبي حديثه :"كثير ومن الدول يتخوف من قيام أزمة بين مصر و أثيوبيا بسبب السد و بخاصة الدولة الروسية و قد عرضت علي موسكو الوساطة ، وأنا لا أري حرجا أو عيبا في ذلك ، إذا كانت تلك الوساطة سياسية ، لكن الأمور الفنية متروكة فقط لدول الثالثة مصر و أثيوبيا و السودان".

