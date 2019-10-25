» الأهلى يجهز أوراق محمد محمود للسفر لألمانيا

25 أكتوبر 2019 - 09:27 ص

يحاول مسئولو النادى الأهلى، تجهيز أوراق اللاعب محمد محمود كى يسافر من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبي التى تعرض لها مؤخرًا.

وقام طبيب النادى بإرسال نتيجة الأشعة التى أجراها اللاعب فور تعرضه للإصابة لأحد الأطباء بألمانيا للتأكد من صحة التشخيص، وتحديد الفترة التى يحتاجها اللاعب للعودة للملاعب مجددًا.

جدير بالذكر أن اللاعب غادر ملعب التتش أول أمس الأربعاء فور شعوره بألم فى الركبة، وتوجه بصحبة طبيب النادى إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة.