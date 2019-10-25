» 7 تحذيرات عاجلة من "الإسكندرية" لمواجهة سوء الطقس

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متابعات - الدويني فولى

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محافظة

الطقس

سوء احوال

طالبت محافظة الإسكندرية المواطنين، بتنفيذ التعليمات الصادرة من المحافظة  خلال موجه الطقس السى حفاظا على أرواحهم.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين إتباع الآتي:

- عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة

- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو متر والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تتعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا، لتغير مناخي يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة تتعدى 15 مم، وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة.


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