  • الجمعة 25 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:34 ص
بحث متقدم
أحمد الطيب

"الطيب" :خروج المرأة بدون إذن زوجها ليس حرية

محرم فؤاد

حفيد محرم فؤاد يكشف ما لم ينشر عن جده لأول مرة

الناتو

الناتو يكشف : روسيا طورت أسلحة تستطيع الوصول لأوروبا في دقائق

وزير الإسكان

بـ3 قرارات "الإسكان " تزف بشري سارة لأهالي الصعيد

90 طفلا ينتظرون الإعدام في هذه الدولة

صادم.. 90 طفلا ينتظرون الإعدام في هذه الدولة

أرشيفية

سبب صادم يدفع طبيب نفسي شهير إلي محاولة انتحار

سعد الحريري

الحريري: هذا شرط تقديم استقالتي

المظاهرات بالعراق

العراق ينتفض مجددا.. ومواجهات أمنية لتفريق المتظاهرين

ارشيفية

الأرصاد تحذر من الـ 72 القادمة: أمطار رعدية وسيول ورياح

الرئيس السيسي و رئيس الوزراء الأثيوبي

"السيسي يوافق" على مشروع جديد بين مصر و أثيوبيا

سبب صادم يدفع طبيب نفسي شهير إلي محاولة انتحار

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يعتزل الغناء.. السبب صادم

#

ما سبب محاولة خطيبة كاظم الساهر المغربية قتله؟

#

طبيب نفسي:" عايشين في رفاهية مبالغ فيها"

#

بعد خلع ابنتها الحجاب.. تعليق صادم من فنانة شهيرة

اعترف الطبيب النفسي و استشاري الصحة النفسية الدكتورة أحمد عمارة ،لأول مرة علي الهواء بمحاولة الانتحار ، قائلا :" فشلت فشل كبير و مريت بمرحلة صعبة جدا و حاولت أنتحر".

وأضاف عمارة في لقاء تليفزيوني له ببرنامج "احلم" المذاع عبر فضائية " أون إي"، قائلا :"خسرت كل فلوسي و فلوس أبوي وفلوس عائلتي و انتصب عليا و شريكي طلع نصاب و هرب للخارج".

وسرد استشاري الصحة النفسية الواقعة قائلا:" في بداية حياتي اتفقت مع شركة أجنبية لتصنيع السراميك و كانت بنود العقد أن الشركة تتولي مصاريف المشروع كاملة و بعد دفع الجزيء الخاص بي لشريكي الذي عرض علي المشروع بمصر، اكتشفت أنه نصاب هرب للخارج بالفلوس".

و تابع ، حسيت بفشل كبير و فكرت في الانتحار ، لكن هديت و بدأت من جديد و حاولت ما استسلمش لليأس ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 مأجورين لقتل رجل أعمال بـ 218 ألف دولار
» الزمالك راحة من التدريبات 6 أيام
» وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة الصين
» أول تعليق من "عواد" على إصابته
» 7 تحذيرات عاجلة من "الإسكندرية" لمواجهة سوء الطقس
» الأهلى يجهز أوراق محمد محمود للسفر لألمانيا
» هذا هو السبب الحقيقي لزيادة مرضى السرطان
» تعليق مثير لـ"الشربيني" على صداقة المتزوجات بالرجال
» طبيب يحذر مرضى السكر: تجنبوا هذا الأمر الخطير نهائيًا
» هيفاء وهبي توجه رسالة نارية للرئيس اللبناني بعد خطابه
» عميد معهد الاورام: "مافيش حاجة أسمها واسطة عندنا"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية