» وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة الصين

25 أكتوبر 2019 - 09:57 ص

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية استغرقت عدة أيام حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك بين كلا البلدين فى مجالات التسليح والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية على كافة المستويات.

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية ولاسيما فى المجال العسكرى، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والصينية تجاه دعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد وزير الدفاع الصينى بمستوى التعاون والعلاقات الإستراتيجية التى تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين فى مختلف الجوانب مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة كما أكد على أهمية الدور الهام والحيوى لمصر والداعم لأمن واستقرار المنطقة.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة مع عدد من ممثلى شركات الصناعات الدفاعية الصينية، وزيارة القاعدة البحرية بشانغهاى وتفقد عدد من الوحدات التابعة للقوات البحرية الصينية، مشيداً بما تتمتع به القوات البحرية الصينية من قدرات قتالية عالية.