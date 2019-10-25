بـ3 قرارات "الإسكان " تزف بشري سارة لأهالي الصعيد

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خرج معاون وزير الإسكان الدكتور وليد عباس ،علي أهالي الصعيد بتصريحات سارة تضمنت 3 قرارات يتم تنفيذها قريبا بمحافظة أسيوط".

 وقال عباس في حوار تلفزيوني له ببرنامج "مش بالكلام" المذاع عبر فضائية "المحور"، :" بشري سارة لأهالي محافظات الصعيد ، اطمئنوا فالقادم مبشر ، لدينا الكثير من المستثمرين الذي وافقوا علي استثمار أموالهم بالصعيد".

 و أضاف ، سيتم إنشاء كومباوندات ،علي أن يتم 3 كومباوندات منها و جامعة دولية غرب أسيوط يقوم علي تنفيذها القطاع الخاص".

وتابع ، كما أننا نستعد حاليا لتوفير وحدات سكنية جديدة للمتضررين بالصعيد، و إقامة مجموعة من النوادي الخاصة و العامة ".

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