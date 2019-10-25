صادم.. 90 طفلا ينتظرون الإعدام في هذه الدولة

25 أكتوبر 2019 - 10:05 ص

قال جافيد رحمن المحقق الخاص بالأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان في إيران إن 90 طفلا ينتظرون الإعدام في البلاد بتهم مختلفة.

وأكد أن إيران أقدمت على إعدام 7 أطفال العام الماضي، بالإضافة إلى طفلين، هذا العام، بالرغم أن قانون حقوق الإنسان يحظر إعدام ما هو دون الثمانية عشر عاما.

وأوضح أن كل من يقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان يتلقى عقوبات قاسية في إيران، حيث تم اعتقال العديد من المحامين الذين يدافعون عن الحريات، والانتهاكات التي تطال سجناء الرأي في البلاد.