"البنتاجون" يكشف المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط السوري

25 أكتوبر 2019 - 10:20 ص

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، مخطط عودتها لشمال سوريا؛ لحماية حقوق النفط من السقوط مجددًا للسقوط في يد تنظيم داعش.

وذكر أحد مسئولي البنتاجون، أن أحد أهم المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد تنظيم داعش، هو السيطرة على حقوق النفط في شرق سوريا.

وأعلن السيناتور الأمريكي عن الجزب الجمهوري ليندسي جرهام، أمس الخميس، أن البنتاجون يعمل على إعداد خطة لمحاربة تنظيم داعش، وحماية المنشآت النفطية في سوريا.

فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي يرغب في إبقاء مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في شرق سوريا؛ تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها؛ في حين أكدت روسيا ضرورة أن تخضع حقول النفط للسيطرة السورية.