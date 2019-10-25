الجندي:احذروا التعامل بهذه العملة

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البنك المركزي

دي إم سي

الجندى

العملات الرقمية

حذر البنك المركزي جميع العملاء من التعامل بالبتكوين وغيرها من العملات الرقمية ،مؤكدا أنها عملة غير مستقرة و العوامل المحيطة تؤثر كثيرا في سعرها".

 و من جهته أكد محمد الجندي خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، تصريحات البنك المركزي حول التعامل بالبتكوين، محذرا من التعامل بها ".

و نوه الجندي خلال حواره لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان ،إلي أن البنوك أصدرت ما يسمي بالمحافظ الإلكترونية بهدف التسهيل علي المواطنين وهي تخضع لرقابة شديدة من قبل البنوك المركزية".

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