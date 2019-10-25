عكاشة: كفاية فهلوة إحنا داخلين علي فقر مائي

25 أكتوبر 2019 - 11:46 ص

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة ، علي المسئولين و الحكومة بسبب عدم الاستفادة بمياه الأمطار التي تعرضت لها محافظة القاهرة أول أمس وبعض المحافظات الأخري".







وسيطر الغضب علي تصريحات عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم " المذاع عبر فضائية " الحياة " ، موجها رسالة للمسئولين قال فيها :" داخلين علي فقر مائي و برضو مش حاسين كفاية فهلوة ".





وأضاف ، ربنا بعتلنا فيض كبير ، بدل ما نغيظ بتوع سد النهضة ، تعرضنا لكوارث بسبب الإهمال و عدم وضع الخطط للاستفادة من مياه الأمطار".





وتابع الإعلامي قائلا :" عايزين منظومة صرف صحي جديدة فاهمة تقدملنا خطط للاستفادة من مياه الأمطار ، معقبا :" الأمطار فيض من ربنا لينا".

