سحابة عملاقة تقترب من مصر تنشرها "ناسا"

25 أكتوبر 2019 - 01:17 م

أظهرت صورة نشرتها "ناسا" إدارة الطيران والفضاء الأميريكية، كتل سحابية عملاقة تقترب من مصر ، محذرة من سقوط أمطار رعدية غزيرة الجمعة والسبت، مع توقعات إعصار مداري نادر في الشرق الأوسط وتحديدا بعض مصر ربما تصل إلي فيضانات ساحلية، حسب صحافة محلية أمريكية.

وأضافت "ناسا" أن الفيضانات الساحلية قد تصل أيضا إلي بعض الأراضي الفلسطينية والأردن من اليوم وحتى منتصف السبت غدا.

في سياق متصل أصدر مجلس الوزراء تحذيرا للمواطنين خاصة محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، خوفا علي سلامتهم من الأمطار الغزيرة .