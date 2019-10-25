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"القومي للكبد": مرض خطير سينتشر قريبا

"القومي للكبد": مرض خطير سينتشر قريبا

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الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد
الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد

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الفيروس الدهني

حذر الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد، من انتشار مرض جديد بين المصريين خلال الفترة المقبلة قائلا :" احذروا من انتشار مرض الكبد الدهني ،معقبا:"هذا المرض خطير و ربما سينتشر قريبا بين المصريين بسبب سوء التغذية".

 وأضاف واكد خلال حواره مع الإعلامي شرف عامر ببرنامج" يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر،بأن مريض السكر و السمنة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض".

وأوضح أستاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن زيادة الوزن ليس مقتصر علي الأحوال المالية و إنما هي ظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير في مصر ، حيث إن مصر من أكثر البلدان تعرضنا لمرض السمنة".

 و عن مرض فيروس "سي" أكد واكد أن المرض في انحصار شديد وكذلك فيروس "بي" انخفض بنسبة كبيرة".

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