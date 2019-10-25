ماكرون: ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ليس من شأني

25 أكتوبر 2019 - 01:26 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة " ليس من شأني".

وأضاف ماكرون أما ارتداؤه في المرافق العامة، وعندما يتعلق بتربية أبنائنا في المدارس فهذا من شأني.

وطالب بأن يلتزم الجميع بقيم الجمهورية، لأن هناك رجالا ونساءً لا يلتزمون بقيم الجمهورية، وهذا أمر نشاهده كثيرا.

وأوضح ماكرون أن هناك من يأخذ أبناءه من المدارس، ويقول لا أريدهم بحمامات السباحة المختلطة ولا تعلم الموسيقى، منوها أن هذه طائفية وعنصرية لا نقبلها.