مفاجأة "الثعلب" معروض على بيراميدز

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دخل حازم إمام  نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، دائرة اهتمامات فريق بيراميدز للتعاقد معه ضمن الجهاز الفنى للفرنسي ديسابر، لتولى منصب مدير الكرة.  

ويسعى مسئولو بيراميدز لحسم التعاقد مع مدير كرة جديد، للتعرف على شئون الفريق خلال فترة توقف الدورى بالتزامن مع خوض منتخب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ومؤخرا طرح "الثعلب" نيته فى الرجوع إلى مجال التدريب مجددَا، بعد خاض تجربة قصيرة مع أحمد حسام "ميدو" فى الجهاز الفنى لنادى الزمالك.  


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