إليسا غاضبة: "شيلو عنكن عباءات الأحزاب بقا"

متابعات - أمينة عبد العال
هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا علي صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات المصغر" تويتر" من يتهم المظاهرات بأنها ممولة ومدعومة، قائلة لهم"عيب".
وقالت اليسا في تدوينتها: " عيب تقولو مظاهرات ممولة.. عيب تقولو مظاهرات مدعومة من الخارج.. عيب تقولو مظاهرات مشبوهة".
وتابعت : " شيلو عنكن عباءات الأحزاب بقا.. إنتو ما بتجوعو؟ مش عايشين وشايفين مشاكل هالبلد".
عيب تقولو مظاهرات ممولة.— Elissa (@elissakh) October 25, 2019
عيب تقولو مظاهرات مدعومة من الخارج.
عيب تقولو مظاهرات مشبوهة.
شيلو عنكن عباءات الأحزاب بقا. إنتو ما بتجوعو؟ مش عايشين وشايفين مشاكل هالبلد؟ #لبنان_ينتفض
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