  • الجمعة 25 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
أقمار صناعية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر

أمير الكويت

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

أرشيفية

نتيجة الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدًأ في 4 محافظات

أرشيفية - سد النهضة

تطور جديد بشأن سد النهضة.. دولتان عربيتان تدعمان مصر

ضحية انهيار عقار بالإسكندرية

بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 في انهيار عقار بالإسكندرية

شاهد.. محمد صلاح ورامي مالك في حقل مجلة " تايم"

بالفيديو.. مطرب يخصص أغنية لـ«صلاح» في ألبومه الجديد

ارشيفية

أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات

ميدو

رسالة «واتساب» تسببت في أزمة نفسية للاعب المنتخب

الإسكندرية

بالفيديو.. إعصار يضرب شواطئ الإسكندرية

أرشيفية

بيان هام وعاجل من «الأرصاد» بشأن الطقس

بالفيديو.. إعصار يضرب شواطئ الإسكندرية

آخر الأخبار

الإسكندرية
الإسكندرية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ترامب يلغي زيارته إلى بولندا لهذا السبب الخطير

بالفيديو

الإسكندرية

اعصار

الطقس غدًا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا ومقاطع فيديو للعاصفة التي تضرب مدينة الإسكندرية اليوم.

حيث تشهد المحافظة أمطارًا وسيول متواصلة منذ الصباح، تسببت في تجمعات مائية مما أدى إلى شلل حركة المرور، في الشوارع والميادين، والطرقات العامة.

ونشر أحد ابناء المحافظة، يدعى عواد ميخائيل، مقطع فيديو، تظهر فيه العاصفة الضخمة بالإسكندرية، وكتب عواد: "شاطئ البروفاج بالإسكندرية من ساعة".

فيما أعاد نشر المقطع الآلاف في غضون دقائق ومنهم ابناء نفس المدينة والذين أكدوا تغيير الطقس بشكل مفاجئ، وكتب محمد عبدالتواب: "لطفك يارب.. محدش ينزل من البيت انهاردة"، فيما تسائلت صفاء حسن: "هي العاصفة هتبقى إعصار ؟".

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «مرعي» يوضح سبب الأداء الباهت للزمالك أمام بطل السنغال
» بيان هام وعاجل من «الأرصاد» بشأن الطقس
» الترسانة يتأهل إلى الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر
» حقيقة بيع محمية «نبق» لمستثمر أجنبي
» النجم الساحلي يحدد موعد مباراته مع الأهلي
» أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات
» "كلوب" يتحدث عن مواجهة توتنهام
» بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 في انهيار عقار بالإسكندرية
» بالفيديو.. مطرب يخصص أغنية لـ«صلاح» في ألبومه الجديد
» عودة "عاشور" للتدريبات بعد تماثله للشفاء
» الأهلى راحة 48 ساعة من التدريبات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية