» أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات

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الحكومة اللبنانية

صحيفة

عكاظ

توقعت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن تستفيل الحكومة اللبنانية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ونقلت عكاظ عن مصادر رسمية مطلعة في بيروت، إنه عقب استقالة الحكومة، ستتشكل حكومة جديدة مصغرة برئاسة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتتألف من 14 وزيرًا لن يكون فيهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أو وزيرة الداخلية ريا الحسن.


وأوضحت المصادر لـعكاظ، أن الحكومة الجديدة ستضم كفاءات تكنوقراط، قادرة على استعادة الثقة الداخلية والخارجية.


ويواصل المتظاهرون في لبنان، احتجاجاتهم، اليوم الجمعة، وسط انتشار العشرات من جنود الجيش اللبناني في الشوارع.

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