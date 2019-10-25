» أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات

توقعت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن تستفيل الحكومة اللبنانية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ونقلت عكاظ عن مصادر رسمية مطلعة في بيروت، إنه عقب استقالة الحكومة، ستتشكل حكومة جديدة مصغرة برئاسة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتتألف من 14 وزيرًا لن يكون فيهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أو وزيرة الداخلية ريا الحسن.