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2 مليون جنيه قيمة تحصيل مستحقات المصريين من السعودية

الحياة السياسية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

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السعودية

المصريين

القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تحصيل مستحقات مالية لـ 6 عمال مصريين وديا، وبلغت 540 ألفا و770 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل مشكلة 6 من العمال المصريين وديا، بعد أن تقدموا بشكاوي في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم علي مستحقاتهم المالية النظامية لدي إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي.

وقد حصل العمال الست علي مستحقاتهم البالغة ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا ، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهم.

وقدم العمال الست جزيل شكرهم لوزارة القوي العاملة ممثله في مكتب التمثيل العمالي على الدعم والمساندة حتى انتهاء مشكلتهم.


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