» بالفيديو.. مطرب يخصص أغنية لـ«صلاح» في ألبومه الجديد

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المصريون

أغنية

محمد صلاح

ليفربول

خصص النيجيري أوليدميلاد مارتن أليخو، أغنية للنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني في ألبومه الجديد.

وجاءت أغنية «مو صلاح» في الترتيب الثامن في ألبوم المطرب النيجيري المتوقع إصداره يوم 8 نوفمبر المقبل.

ويتمير «يسي» بكتابة الأغاني وغنائها فيما يعرب بفن الراب المعروف لدى العديد من الشعب المصري.

ويضم ليفربول في فريقه الأول 4 لاعبين أفارقة هم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا والكاميروني جويل ماتيب.


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