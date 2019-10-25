» الترسانة يتأهل إلى الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر

25 أكتوبر 2019 - 05:51 م

تأهل فريق الترسانة إلى الدور التمهيدي الرابع ببطولة كأس مصر بعد الفوز على 6 أكتوبر، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة في الدور التمهيدى الثالث للبطولة.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمؤمن عبد الغفار كمديرا فنيا بعد تصعيده خلفا لعلاء ميهوب الذي رحل بعد الخسارة بهدفين من السويس في الأسبوع الأول للقسم الثاني حيث حرصت جماهير الشواكيش التي شاهدت اللقاء على تشجيع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة وطالبت طارق سعيد رئيس الترسانة باستمرار عبد الغفار على رأس القيادة الفنية.

وكانت هناك مواجهة خاصة خارج الخطوط بين مؤمن عبدالغفار وأحمد عبد الغني لاعب الحدود الأسبق و المدير الفني الحالي لفريق 6 أكتوبر.