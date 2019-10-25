  • الجمعة 25 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
أقمار صناعية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر

أمير الكويت

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

أرشيفية

نتيجة الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدًأ في 4 محافظات

أرشيفية - سد النهضة

تطور جديد بشأن سد النهضة.. دولتان عربيتان تدعمان مصر

ضحية انهيار عقار بالإسكندرية

بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 في انهيار عقار بالإسكندرية

شاهد.. محمد صلاح ورامي مالك في حقل مجلة " تايم"

بالفيديو.. مطرب يخصص أغنية لـ«صلاح» في ألبومه الجديد

ارشيفية

أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات

ميدو

رسالة «واتساب» تسببت في أزمة نفسية للاعب المنتخب

الإسكندرية

بالفيديو.. إعصار يضرب شواطئ الإسكندرية

أرشيفية

بيان هام وعاجل من «الأرصاد» بشأن الطقس

بعد الفوز على 6 أكتوبر

الترسانة يتأهل إلى الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر

الرياضة

الترسانة
الترسانة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك

#

عمرو أديب يطالب المسئولين الاهتمام بهذا الأمر الهام

#

بـ10 طائرات.. الجزائر تنقل مشجعيها لمصر

#

الجزائر تتاهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

المصريون

الاهلى

الترسانة

تأهل فريق الترسانة إلى الدور التمهيدي الرابع ببطولة كأس مصر بعد الفوز على 6 أكتوبر، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة في الدور التمهيدى الثالث للبطولة.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمؤمن عبد الغفار كمديرا فنيا بعد تصعيده خلفا لعلاء ميهوب الذي رحل بعد الخسارة بهدفين من السويس في الأسبوع الأول للقسم الثاني حيث حرصت جماهير الشواكيش التي شاهدت اللقاء على تشجيع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة وطالبت طارق سعيد رئيس الترسانة باستمرار عبد الغفار على رأس القيادة الفنية.

 وكانت هناك مواجهة خاصة خارج الخطوط بين مؤمن عبدالغفار وأحمد عبد الغني لاعب الحدود الأسبق و المدير الفني الحالي لفريق 6 أكتوبر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «مرعي» يوضح سبب الأداء الباهت للزمالك أمام بطل السنغال
» بيان هام وعاجل من «الأرصاد» بشأن الطقس
» الترسانة يتأهل إلى الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر
» حقيقة بيع محمية «نبق» لمستثمر أجنبي
» النجم الساحلي يحدد موعد مباراته مع الأهلي
» أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات
» "كلوب" يتحدث عن مواجهة توتنهام
» بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 في انهيار عقار بالإسكندرية
» بالفيديو.. مطرب يخصص أغنية لـ«صلاح» في ألبومه الجديد
» عودة "عاشور" للتدريبات بعد تماثله للشفاء
» الأهلى راحة 48 ساعة من التدريبات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية