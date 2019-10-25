الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

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بغداد

العراق

الكويت

مظاهرات

أطلقت السفارة الكويتية في بغداد تحذيرًا لمواطنيها، مطالبة المتواجدين منهم في العراق بمغادرة البلاد.

وفي بيان لها اليوم الجمعة، طالبت السفارة مواطنيها الراغبين في السفر للعراق بالتريث.

وكشف البيان أن سبب التحذير هو التجمعات والتظاهرات التي يشهدها العراق حاليًا.

وجاء في البيان: "على المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق التريث وعدم السفر في الوقت الحالي نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية، كما على المواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في المدن العراقية ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة".

ويشهد العراق مظاهرات حاشدة من نحو شهرين بسبب البطالة والفساد وتردي الأوضاع المعيشية.


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