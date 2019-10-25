نتيجة الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدًأ في 4 محافظات

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غدا

الدراسة

تعطيل

بسبب الطقس السيء  الذي يضرب البلاد منذ الثلاثاء الماضي، اعلنت أربعة محافظات عن تعطيل الدراسة بها غدًا؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

 الإسكندرية

في البداية، أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.

 البحيرة

ثم قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدًا السبت الموافق 26/10/2019 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.

 الغربية
من جانبه، أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة.
 كفر الشيخ
كذلك، أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تأجيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مع استئنافها الأحد المقبل، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.


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