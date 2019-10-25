» خلال مسيبرات العودة،.إصابة 77 فلسطينًيا بنيران الاحتلال

أصيب 77 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الجمعة الـ 80 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة مختلفة من بينها 31 إصابة بالرصاص الحي و28 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل قوات الاحتلال.
وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية.
في السياق ذاته، دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة والواسعة في الجمعة المقبلة.
وأكدت الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن يكون يوم الجمعة المقبل سيكون يوما للحشد الوطني والكفاحي المميز في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويوماً للمسيرات والاعتصامات الحاشدة في مدن وعواصم العالم، تأكيداً على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة إلى أرضه.
وأكد خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بطابعها الشعبي والسلمي، وتعمل الهيئة على تطوير أدواتها وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها، ومحاولات توسيعها ونقلها للضفة للتصدي لمشاريع ضمها للكيان ولحماية البيوت من الهدم.