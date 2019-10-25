» رسميًا.. الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظات

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الأزهر: تعطيل الدراسة بالقاهرة الكبرى بسبب الطقس

كفر الشيخ

الأزهر

الإسكندرية

تعطيل الدراسة

أعلن وكيل الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، عن تعطيل الدراسة لطلاب المعاهد الأزهرية، ذات الفترتين، غدًا السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويشمل هذا القرار محافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وذلك بناء على قرار محافظي الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، بتعطيل الدراسة في تلك المحافظات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها هذه المدن.

وكلف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جميع رؤساء المناطق الأزهرية، بتطبيق قرارات المحافظين، الخاصة بتعطيل الدراسة فقط، وفقًا للظروف الجوية داخل كل محافظة على حدة.

وتشهد هذه المحافظات موجة من الأمطار التي تصل إلى حد السيول المتواصلة منذ صباح اليوم، مما أدت إلى تجمعات مائية، عملت على شل حركة المرور، في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية.


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