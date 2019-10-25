» "آل الشيخ" عن فيديو مؤثر لأمير سعودي: "بارك الله فيك"

25 أكتوبر 2019 - 07:26 م

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لأحد الأمراء وهو يتابع حالة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلق "آالشيخ" على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "بارك الله فيك سمو الامير ... مقطع اسعدني".

وأثار الفيديو إعجاب رواد الموقع، حيث كتب حساب الإمبراطور: "كل قياداتنا من ملكها وأصحاب السمو والوزاء والمعالي فيهم الخير ويحبوا فعل الخير وربي يجعله في موازين حسناتهم وأتمنى من الله أن ربي يرزقنا من واسع فضله وأن يشفي كل مريض ويرزق كل محتاج وأسال الله رب العرش العظيم أن يرزقني ويرزقكم من واسع فضله".

وقال حساب يحمل اسم "زغلول": "النعم فيه وكثر الله من أمثاله رجل مسؤول ودائما سباق للخير".