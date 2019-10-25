ضحية جديدة للأمطار.. مصرع شاب صعقًا بالكهرباء بالبحيرة

25 أكتوبر 2019 - 07:27 م

بسبب الطقس السيء، لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، صعقا بالكهرباء، داخل المنزل بقرية حفص 19، التابعة لمركز حوش عيسى، بمحافظة البحيرة.





تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد هانى صبحى وكيل فرع البحث يفيد بحادث صعق كهربائى لشخص بالكوم الأخضر.





وعلى الفور انتقل الرائد محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى رئيس، وبالفحص تبين وفاة "لطفى ع ا"، 37 سنة، جراء صعقا بالكهرباء داخل المنزل بقرية حفص 19.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة.



