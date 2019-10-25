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بالصور.. رئيسة وحدة محلية تشارك في أعمال شفط المياه بالغربية

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رئيسة وحدة محلية تشارك في أعمال شفط المياه
رئيسة وحدة محلية تشارك في أعمال شفط المياه

أحمد سالم

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أعمال شفط المياه

على الرغم من هطولها بغزارة في المحافظة وزيادة موجة الصقيع لليوم الثالث في سوء الأحوال المناخية، قررت هالة شاهين، رئيسة الوحدة المحلية لقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، مشاركة الموظفين وعمال جهاز النظافة والمياه الشرب في أعمال كسح وشفط مياه الأمطار.

جاء ذلك لرفضها الجلوس في المنزل، حيث وقفت وسط كميات متراكمة من التجمعات المائية، لممارسة دورها في كسح وشفط مياه الأمطار بكافة شوارع ومداخل ومخارج القرية.

ووقفت شاهين، بجانب زملائها حيث شرعت فى مسك أدوات الكسح، لنزح مياه الأمطار، متحدية الأحوال المناخية القاسية، رافضة الجلوس داخل منزل مع عائلتها.

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