موعد إجراء جراحة الرباط الصليبي لنجم الأهلي

أمير سعد
طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سرعة إنهاء إجراءات سفر محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر إلى المانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق أمس الأربعاء.
وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.
من جانبه حدد الفريق الطبي الألماني الثلاثاء القادم موعدًا لإجراء العملية الجراحية لمحمد محمود لاعب الفريق.
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