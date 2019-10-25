نقل نهائي آسيا بين بطل كوريا والعهد لـ«كوالالمبور»

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل النباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2019، التي ستجمع 25 أبريل الكوري الشمالي مع نظيره العهد اللبناني، يوم 4 نوفمبر المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور بدلا من مدينة شنغهاي الصينية.

وذكر الاتحاد بموقعه على الإنترنت "تم إعلام الاتحادين الوطنيين المعنيين، والناديين، ويعتذر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على هذا التغيير الاضطراري."

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي إقامة المباراة، في مدينة شنغهاي الصينية، بعد أن كانت مقررة في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

وأوضح الاتحاد حينها أنه نتيجة لعقوبات مفروضة على كوريا الشمالية، فقد قام الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي بإعلامه عن وجود صعوبات تواجه بث المباراة النهائية إلى جانب عوامل أخرى، علما بأن هذه المباراة تعد من ضمن أهم الأحداث على الروزنامة السنوية في الاتحاد الآسيوي.

ويأتي ذلك بعد أيام من حالة الجدل التي أثيرت حول مباراة منتخب كوريا الشمالية أمام ضيفه الكوري الجنوبي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023 ، حيث جرى منع حضور مشجعي كوريا الجنوبية في المباراة.

وتعادل المنتخبان الكوري الجنوبي والكوري الشمالي سلبيا في أول مباراة تجمع المنتخبين في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج منذ 29 عاما.


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