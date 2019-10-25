استمرار الإعصار.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

يسود غدًا السبت، طقس معتدل علي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطه علي شمال وشرق البلاد، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وذكرت أنه من المتوقع أن تكون هذه السحب مصحوبة بسقوط الامطار علي السواحل الشمالية وسيناء تكون خفيفة علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي اغلب الانحاء كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2019، حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.