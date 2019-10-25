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"أبو سعدة": كنا السبب في نقل مبارك من مستشفى سجن طرة

الحياة السياسية

حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدد من الحالات التي تم زيارتها في السجون تم نقلها إلى المستشفيات.
وأضاف أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جمال مبارك قدم شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان نظرا لسوء الأوضاع الصحية لمحمد حسني مبارك، عندما كان محبوسا تم زيارته في سجن طره إلى مستشفى المعادي.
وكشف الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم نقل محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان عندما كان مريض بالسرطان وتم نقله للمستشفى، موضحا أنه تم طلب مقابلة قيادات الإخوان في السجون ولكنهم رفضوا.


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