"أبو سعدة": كنا السبب في نقل مبارك من مستشفى سجن طرة

25 أكتوبر 2019 - 11:26 م

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدد من الحالات التي تم زيارتها في السجون تم نقلها إلى المستشفيات.



وأضاف أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جمال مبارك قدم شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان نظرا لسوء الأوضاع الصحية لمحمد حسني مبارك، عندما كان محبوسا تم زيارته في سجن طره إلى مستشفى المعادي.

