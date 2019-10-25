لماذا يسعى الإنسان للصعود إلى سطح القمر؟

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قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن الإنسان سعى للحصول على سطح القمر من أجل التطور التكنولوجي.
وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: أن وكالة ناسا تمتلك صخورا من أكثر من مكان زاره رواد الفضاء على سطح القمر ليس لها مثيل على الأرض.
وكشف العالم المصري الدكتور فاروق الباز، أن الاتصالات الهاتفية عبر الهواتف المحمولة الحالية أصلها كانت في البداية من خلال توفير تكنولوجيا للاتصال برواد الفضاء على سطح القمر.


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