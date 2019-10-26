مدرب مصر السابق يكشف حقيقة أزمة شارة المنتخب

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محمد صلاح فى مران المنتخب
محمد صلاح فى مران المنتخب

المصريون ـ متابعات

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أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي، إن أزمة شارة منتخب الفراعنة أزمة بدون لازمة.
وكشف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن محمد صلاح لا يفكر في موضوع الشارة فهو أكبر من ذلك.
وتابع أن هناك البعض يريد أن يجامل محمد صلاح بطريقة تحدث مشاكل داخل صفوف المنتخب، موضحا أن صلاح هو أكثر الأشخاص المستفيدين من نجاح المنتخب المصري.
وأشار مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي، إلى أن ما يحدث حول شارة المنتخب ليس له علاقة بالأمور الاحترافية، قائلا: «محمد صلاح مش هيفرق معاه هو الكابتن ولا لا القائد هو حلقة الوصل بين الفريق واللاعبين ممكن يكون لاعب قديم بس معندوش كاريزما».


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