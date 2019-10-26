» أبرزهم كهربا وصلاح.. البدري يعلن قائمة محترفي منتخب مصر

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.
ويخوض المنتخب مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وشملت القائمة 6 لاعبين هم : أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) ، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، محمد النني (بشكتاش التركي) ، أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) ، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) ، محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).
ويرسل الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين غدا السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.
وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.