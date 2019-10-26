» أبرزهم كهربا وصلاح.. البدري يعلن قائمة محترفي منتخب مصر

26 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.



ويخوض المنتخب مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.



وشملت القائمة 6 لاعبين هم : أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) ، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، محمد النني (بشكتاش التركي) ، أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) ، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) ، محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).



ويرسل الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين غدا السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

