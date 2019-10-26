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سيد عبد الحفيظ

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"عبدالحفيظ" يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك "الهارب"

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

المصريون ـ متابعات

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مفاجأة مدوية حول تعاقد الأهلي مع موليكا

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع محمود عبدالمنعم «كهربا» 4 سنوات ونصفا للقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لم يتم التواصل حتى الآن مع فايلر، المدير الفني للفريق، لأخذ رأيه في التعاقد مع اللاعب.
وأضاف «عبدالحفيظ»، عندما حل ضيفًا على برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، أنه إذا كانت هناك رغبة من النادي في التعاقد مع أي لاعب لا يمكن إتمام الاتفاق إلا بعد أخذ رأي المدير الفني، وفي حالة رفضه لن يتم إتمام التعاقد.
وأوضح أن الأولوية في النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعبين ترجع إلى رغبة وإصرار الجهاز الفني للفريق، معقبًا: «مينفعش أتكلم عن كهربا لأنه مش ضمن فريقي في الوقت الحالي، ورأي المدير الفني في الاَخر هو اللي بيمشي».

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