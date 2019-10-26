» "فيسبوك" تطلق ميزة جديدة مثيرة .. تعرف عليها

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أعلنت شركة فيسبوك، الجمعة، عن إطلاق خدمة إخبارية بشراكة مع وسائل إعلام، بهدف النهوض بصحافة مهنية.
وقال مارك زوكربيرج مالك الشركة لدى إعلانه عن خدمة «فيسبوك نيوز» إنه «منذ سنوات وأنا أناقش مع هيئات صحفية وصحفيين كيف يمكننا دعم صحافة جيدة عبر فيسبوك»، بحسب «فرانس 24».
وأضاف على صفحته على فيسبوك «الصحافة مهمة لديمقراطيتنا وللتقدم معا في مواجهة المشاكل (..) تقع على خدمات الانترنت الكبرى مسؤولية التعاون مع أجهزة الصحافة لارساء نماذج قابلة للاستمرار على الامد البعيد لتمويل هذا العمل».
وعرض زوكربيرج هذا المنتج الجديد في نيويورك، بالشراكة مع روبرت تومسون المدير العام لشركة «نيوز كوربريشن» المجموعة التابعة لروبرت مردوخ والتي تملك خصوصا وال ستريت جورنال وقناة فوكس نيوز.
وأطلقت الخدمة الجمعة في شكل تجربة بين «مجموعة صغيرة» من المستخدمين الأمريكيين، وستكون عبارة عن ثمرة أخبار مختارة من صحفيين محترفين وخوارزميات «موائمة للخيارات الشخصية».
وستكون هذه الخدمة الجديدة منفصلة عن سيل المعلومات التي يتلقاها مشتركو فيسبوك «نيوز فيد» حيث توجد معلومات لا تنبع عن وسائل اعلام محترفة، كما سيضم مقالات منظمات صحفية شريكة.
وبين هؤلاء الشركاء اكثر عن 200 وسيلة إعلام منها وال ستريت جورنال، وواشنطن بوست، وبيبل، وقنوات ايه بي سي وسي بي اس وفوكس نيوز.
ولم يذكر شيء حتى الان عن كلفة هذا المنتج الجديد أو المبالغ التي سيحصل عليها الشركاء.
وقالت الشركة في بيان إن هذه الخدمة الجديدة «ستبرز الأخبار الوطنية الرئيسية لكل يوم» وتركز على «الترفيه والصحة والاقتصاد والرياضة» وهي المحاور الأربعة التي يولع بها أكثر من غيرها رواد فيسبوك.
وقالت الشركة إنها شكلت فريقا من الصحفيين منحوا «استقلالية الخط التحريري»، وسينتقي الفريق المقالات وفق توجيهات يمكن للجميع الاطلاع عليها.

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